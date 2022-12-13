السيسي يصل إلى واشنطن والكشف عن برنامج الزيارة

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

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وأفاد المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف راضي أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أنه من المقرر أن يعقد السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وسيجتمع الرئيس السيسي أيضا، على هامش القمة، بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة.

المصدر: RT