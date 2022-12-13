فتحي باشاغا يطالب واشنطن بإطلاق سراح متهم في تفجير لوكربي أبو عجيلة محمد

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا إلى إطلاق سراح ضابط المخابرات الليبي السابق المشتبه بتورطه في تنفيذ الهجوم الذي وقع فوق لوكربي في عام 1988.

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ويأتي ذلك بعد أن أكدت السلطات الأمريكية أن أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي اعتقل وسيحاكم في الولايات المتحدة، وهم متهم بصنع القنبلة التي أسقطت رحلة بان أمريكان 103 فوق لوكربي، في اسكتلندا، عام 1988، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وأوضح باشاغا لقناة تلفزيونية ليبية محلية لدى مغادرته اجتماع برلمان شرق البلاد قائلا: "سؤالي الموجه إلى الإدارة الأمريكية هو كيف وصل إلى واشنطن؟ نعتقد أنه اختطف..بالطبع، وهذا خارج الإطار القانوني والقضائي والشرعي، وهذا شيء أرفضه ولا أعترف به، على الاطلاق".

ومثل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي أمس الاثنين أمام محكمة فدرالية في واشنطن العاصمة، حيث وجهت إليه تهمة ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

المصدر: "أ ب"