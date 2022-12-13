بيان للبيت الأبيض بخصوص اعتقال أبو عجيلة محمد

صرحت مستشارة الأمن الداخلي الأمريكي ليز شيروود راندال، بأن اعتقال أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، "يثبت سيادة القانون ومحاسبة الذين يلحقون الأذى بالأمريكيين في أعمال الإرهاب".

واحتجزت الولايات المتحدة "بشكل قانوني" أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، ونقلته إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بتورطه المزعوم في تفجير طائرة "بان آم الرحلة 103" عام 1988 (قضية لوكربي).

يؤكد هذا الإجراء، التزام إدارة بايدن الثابت بفرض سيادة القانون ومحاسبة الذين يلحقون الأذى بالأمريكيين في أعمال الإرهاب، من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل ووزارة الخارجية وشركاؤهما، سيواجه أبو عجيلة مسعود العدالة الآن.

المصدر: البيت الأبيض