رسالة عاجلة للمصريين بشأن جدري القردة

وجه المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر حسام عبدالغفار، رسالة عاجلة للمواطنين في البلاد بعد اكتشاف حالة جديدة مصابة بجدري القردة.

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وقال عبد الغفار إن جدري القردة ليس سريع الانتشار، وينتقل من خلال المخالطة اللصيقة، وليس من خلال المخالطة العادية، مشيرا إلى أن إصابة أحد مخالطي حالة جدري القرود المعلن عنها 8 ديسمبر الجاري جاء من خلال المخالطة اللصيقة للحالة المصابة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال تصريحات ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن انتقال جدري القرود يتم من خلال استخدام أدوات المريض والمخالطة المباشرة، فهو لا ينتشر بسهولة عبر الملاصقة العادية، ومعدل انتشار المرض ليس سريع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم بدأت تقل، ومعدلات الانتشار بسيطة، وأغلب الحالات تشفى بدون الحاجة إلى علاج.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت تأكيد إصابة مخالط لصيق لحالة جدري القردة (Mpox) التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، ويجري علاج المريض بإحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

المصدر: أخبار اليوم