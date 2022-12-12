مصر.. بيان يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمواطن أصيب بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تأكيد إصابة مخالط لصيق لحالة جدري القردة (Mpox) التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري.

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وأوضحت الوزارة أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، ويجري علاج المريض بإحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي اكتشاف هذه الحالة ضمن الإجراءات المتخذة في التقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين اللصيقين للحالات الايجابية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان للاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة وحساسية نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي حالة أمراض معدية.

المصدر: RT