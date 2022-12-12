 
مباشر

مصر.. بيان يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمواطن أصيب بجدري القردة

أخبار العالم العربي

مصر.. بيان يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمواطن أصيب بجدري القردة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucrj

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تأكيد إصابة مخالط لصيق لحالة جدري القردة (Mpox) التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري.

إقرأ المزيد
مصر تصدر بيانا حول الأمراض المنتشرة في البلاد
مصر تصدر بيانا حول الأمراض المنتشرة في البلاد

وأوضحت الوزارة أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، ويجري علاج المريض بإحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي اكتشاف هذه الحالة ضمن الإجراءات المتخذة في التقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين اللصيقين للحالات الايجابية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان للاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة وحساسية نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي حالة أمراض معدية.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا