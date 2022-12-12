مصر تسلم السعودية كنوزا لا تقدر بثمن منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود

شهد المتحف المصري بالتحرير في مصر، الاحتفال بمراسم تسليم 176 عملة أثرية لأربع دول هي السعودية، والأردن، والعراق، والصين.

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ونجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بالمجلس الأعلى للآثار بضبط العملات الأثرية بالمنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج، حيث تم ضبطها في مطار القاهرة الدولي ومنفذ رمسيس والعتبة البريدية والبريد المصري بمطار القاهرة.

وتمكنت مصر خلال العام الماضي بمصادرة 133 عملة معدنية إلى المملكة العربية السعودية و6 عملات للعراق و4 عملات للأردن و 33 عملة للصين، وذلك بالوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي والمنافذ الأثرية برمسيس والعتبة البريدية والبريد المصري بمطار القاهرة، والتي تم ايداعها في المتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها الى حكومات الدول الأربع.

وترجع العملات التي تسلمتها السعودية من فئات مختلفة تضم ربع، ونصف، وواحد واثنين ريال ، وربع ونصف وواحد قرش، جميعها ترجع إلى فترات زمنية مختلفة من عهد الملك عبد العزيز آل سعود.

أما التي تسلمتها سفارة العراق فترجع لعهد الملك فيصل الأول فئة 4 فلس، وواحد ريال، وما تسلمته المملكة الأردنية الهاشمية ثلاث من عهد الملك الحسين بن علي فئة 5 و 10 قروش، وواحدة ترجع لعهد الملك الحسين بن طلال فئة ربع دينار، أما تلك الخاصة بالصين فترجع لعهد أسرة مينج الصينية.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد سلمت العديد من القطع الأثرية التي تخص مختلف الدول الأجنبية والتي قد نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية على مدار السنوات السابقة في ضبطها حيث قامت عام 2014، بتسليم دولة بيرو تمثالين أثريين، وثلاث تماثيل لدولة الاكوادور. وفي عام 2017، سلمت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة العراق مجموعة من العملات الأثرية. كما شهد المتحف المصري بالتحرير عام 2020 مراسم تسليم 100 عملة ذهبية وفضية للمملكة العربية السعودية والهند والصين.

المصدر: RT