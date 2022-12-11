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أزمة اضرابات في الأردن والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها

أخبار العالم العربي

أزمة اضرابات في الأردن والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها
Legion-Media
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أعلنت سفارة الحكومة الأمريكية في الأردن لرعاياها بتجنب الحشود والاحتجاجات، والابتعاد عنها بأسرع وقت ممكن على خلفية الحوادث المرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المستمر.

ونصحت السفارة موظفيها بتجنب الحشود والاحتجاجات الكبيرة والبحث عن طرق بديلة حول إغلاق الطرق.

وقال مصدر حكومي اليوم الأحد، إن قضية إضرابات وسائل النقل قيد البحث منذ اليوم الأول وحتى اللحظة.

وأكد في تصريح لموقع "خبرني" تواصل الجهات المعنية في الحكومة مع جميع الأطراف المشاركة في سبيل الوصول إلى حلول.
وامتنع المصدر عن تأكيد أو نفي ما إذا كانت الأمور تتجه للانفراج في الوقت الحالي، منوها إلى أن كل الاحتمالات واردة.

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المصدر: RT + خبرني

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