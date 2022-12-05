بسبب عبارات خادشة للحياء العام.. رواية تحت أنظار مجلس النواب الأردني

تنظر لجنة مختصة في مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين في رواية محلية كانت صدرت قبل 3 سنوات، أحيلت إليها بسبب عبارات "خادشة للحياء العام" وردت فيها.

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وفي التفاصيل، ذكر موقع "خبرني" أن لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة في مجلس النواب الأردني تناقش يوم الاثنين، "موضوع (رواية ميرا) للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة عن دار نشر أردنية منذ 3 سنوات الذي تم إحالته إليها".

وكان مجلس النواب قد كلف "بالإجماع لجنة التوجيه الوطني بالتحقيق وتقديم التوصيات حول ما جاء في رواية ميرا، الذي أعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة العام الحالي؛ ووردت مصطلحات فيها خادشة للحياء العام".

وأفيد في هذا السياق بأن عددا من النواب الأردنيين أعربوا عن "غضبهم حول ما جاء في الرواية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن نشرها في وزارة الثقافة وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان التحقيق".

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وصرح أمين عام وزارة الثقافة الأردنية بالوكالة مدير برنامج مكتبة الأسرة أحمد راشد بأن وزارة الثقافة الأردنية قررت يوم الثلاثاء، "سحب رواية ميرا للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة عن دار نشر أردنية منذ 3 سنوات".

وقال راشد في بيان بهذا الشأن: "تم سحب الرواية من معارض القراءة للجميع في جميع مراكز التوزيع في المملكة نتيجة لملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع... والوزارة بصدد إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت إليها".

المصدر: خبرني