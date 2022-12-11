هجوم في إسرائيل على رسالة مصرية!

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رسالة غير عادية وقاسية وصلت مؤخرا من الخارجية المصرية تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن الرسالة جاءت في وقت تستعد فيه الحكومة اليمينية لتولى مهامها الجديدة.

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وقالت صحيفة "معاريف"، إنه قد لوحظ في بيان وزعته الخارجية المصرية قلق القاهرة من "تصاعد العنف ضد الفلسطينيين"، كما جاء في البيان أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين وتنظيماتهم الإرهابية تعكس بشكل أساسي الوجه الحقيقي للاحتلال وطبيعته المعادية للإنسانية والسلام والشعوب.

وكانت قد حذرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، من التصعيد والعنف ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر حاولت في السنوات الأخيرة وضع نفسها في موقع مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي تدين مرارًا "عنف المستوطنين".

وقالت الصحيفة العبرية إنه في الآونة الأخيرة، تحاول إسرائيل تقوية العلاقة مع مصر بأي طريقة، لأنها ترى فيها أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنه في العام الماضي، ساعدت إسرائيل مصر على التعامل مع أزمة القمح التي واجهتها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، على حد قولها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية أن: "الاحتلال وجرائمه من أبشع أشكال العنف ضد المدنيين العزل، واستمراره يؤسس لأبشع أشكال الفصل العنصري، ومصر تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها".

وأوضحت معاريف أن رسالة مصر القاسية تأتي على خلفية الحكومة اليمينية التي يتم تشكيلها هذه الأيام ، والتي يتم التعبير عن مخاوفها في مصر.

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية