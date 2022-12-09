مصر تصدر بيانا بسبب الأوضاع في فلسطين

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.

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وأشارت مصر فى بيانها، إلى مقتل 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر الخميس 8 ديسمبر، موضحة أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز مئتى شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالى علي الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤلياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدى إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

المصدر: RT