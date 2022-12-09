 
مباشر

مصر تصدر بيانا بسبب الأوضاع في فلسطين

أخبار العالم العربي

مصر تصدر بيانا بسبب الأوضاع في فلسطين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc7f

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد
"لماذا لا يستجيب المصريون لأي مبادرات للسلام الساخن مع إسرائيل؟".. إعلامي وكاتب مصري يجيب!..

وأشارت مصر فى بيانها، إلى مقتل 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر الخميس 8 ديسمبر، موضحة أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز مئتى شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالى علي الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤلياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدى إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)