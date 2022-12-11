 
مباشر

الحوثيون يحذرون من عواقب غير محمودة في حال عدم أخذ تحذيراتهم المتعلقة بالثروة السيادية على محمل الجد

أخبار العالم العربي

الحوثيون يحذرون من عواقب غير محمودة في حال عدم أخذ تحذيراتهم المتعلقة بالثروة السيادية على محمل الجد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uckl

 أكد وزير النفط والمعادن في حكومة جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أحمد دارس، أن "صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد للعدوان بالورقة الاقتصادية".

إقرأ المزيد
"ألوية العمالقة" في اليمن: قتيل بقصف حوثي على مسجد في الحديدة

وفي تصريحات لقناة "المسيرة"، قال أحمد دارس: "صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد يقوم به تحالف العدوان بالورقة الاقتصادية".

ودعا دارس "الشركات الأجنبية التي تنوي القيام بعمليات نهب جديدة مستقبلا، إلى ضرورة العودة إلى صنعاء قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق بالثروة السيادية".

وحذر من "عواقب غير محمودة في حال عدم أخذ تحذيرات صنعاء على محمل الجد".

المصدر: "المسيرة"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا