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"ألوية العمالقة" في اليمن: قتيل بقصف حوثي على مسجد في الحديدة

أخبار العالم العربي

AFP
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أعلنت "ألوية العمالقة" في اليمن، أن حركة "أنصار الله" الحوثية استهدفت بالطيران المسير مسجدا جنوب محافظة الحديدة ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

ونقل "المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية"، عن مصادر محلية، أن طيران الحوثيين استهدف بقذيفتين بوابة مسجد قرية الرون غرب حيس.

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وأضاف أن الاستهداف أدى إلى مقتل شخص (27 عاما)، وجرح ثلاثة آخرين بينهم طفل (7 أعوام).

وأشار بيان المركز الإعلامي إلى أن القصف تسبب "بحالة من الرعب والهلع في صفوف المصلين والأهالي المجاورين لمكان القصف".

المصدر: RT

 

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