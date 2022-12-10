مصر.. الكشف عن مفاجآت في قضية اعتداء ضابط على ممرضات

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على طاقم التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي في مصر.

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وتعرض المجني عليهم للتعدي من قبل مجموعة من الأشخاص داخل المستشفى العام، بقسم النساء وتعدو على الطاقم الطبي والتمريض بالضرب.

أوضحت إحدى الممرضات اللاتي تعرضن للضرب على يد زوج مريضة وأهله، داخل مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية، قائلة إن أهل المريضة تعدوا على 4 من الممرضات و4 من العمال وفرد أمن بالضرب، وحاولوا خطف هواتفهم؛ لمنع توثيق الواقعة.

وأضافت أنهم دخلوا مع المريضة من أجل إسعافها ولكن أسرتها كانت في حالة ثورة وغضب على الجميع، فقد تعدى زوجها وشقيقه وآخرون عليهم بالضرب وعلى آخرين، وأُصيبت بسببها بكدمات بمناطق متفرقة من جسدها.

وأكدت أحد المتضررات من واقعة التعدي عليهم داخل المستشفى أمام جهات التحقيق أن الواقعة تمت أمام جميع العاملين بالمستشفى، وعن نوع التعدي عليهم إجابت أحدى الضحايا أن التعدي كان بالسب والشتم والإهانة والضرب.

وأوضحت المجني عليها أمام جهات التحقيق أنها تعرضت لبعض الإصابات على يد عدد من الأشخاص الذين ظهروا في كاميرات المراقبة.

وأكدت إحدى الممرضات أمام جهات التحقيق أن أحد المتهمين في الواقعة ضربها بالقلم على وجهها وأصابها في الكتف، وتم عمل تقرير طبي بالإصابات داخل مستشفى قويسنا العام.

وتولى المحامي أحمد حمد الدفاع عن المتهمين في واقعة التعدي على طاقم التمريض والعاملين بمستشفى قويسنا المركزي، وقام بتحرير محضر ضد العاملين بالمستشفى وطاقم التمريض، لاتهامه بالتعدي مريضة وأسرتها وعدم اتخاذ الإجراءات الطبية لإنقاذ حياة مريض وعلاجه رغم أن السيدة كانت حاملا في الشهر الثامن وتحتاج إلى رعاية.

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار.

ووفقا للنقابة في بيانها "تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة اخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة".

وطالب نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافته إلى أن النقابة أرسلت تليغراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.

المصدر: القاهرة 24