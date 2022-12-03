بيان عاجل من الجيش المصري حول اعتداء ضابط على ممرضات

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا عاجلا، بعد واقعة مستشفى قويسنا العام واعتداء ضابط على ممرضات داخل المستشفى.

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وقال المتحدث العسكري في بيان له: "تتابع القوات المسلحة عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي، وتؤكد على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون .. وتهيب بالجميع تحرى الدقة والإنتظار لحين إنتهاء التحقيقات".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس فيديو لمشاجرة، ادعوا أنه داخل مستشفى قويسنا المركزي، التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، ظهر فيها مشاجرة بعض العاملين في المستشفى من تمريض وعمال، وأشخاص آخرين من خارج المستشفى.

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار.

ووفقا للنقابة في بيانها "تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة اخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة".

وطالب نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافته إلى أن النقابة أرسلت تليغراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.

المصدر: RT