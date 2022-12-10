الخطوط العراقية تكشف حقيقة تقديمها وجبات لحم خنزير على متن إحدى رحلاتها (صور)

نفت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم الخنزير للمسافرين عبر جميع رحلاتها.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أمس الجمعة: "تعتمد الشركة سياسية محددة في تجهيز هذا النوع من الرحلات، أما عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهابا وإيابا، او تجهيزها من خلال شركات يتم الإتفاق معها على أن يكون التجهيز مطابقا للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية".

وأضاف البيان: "تود إدارة الشركة أن توضح أن الصورة المتداولة لاتحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين الكرام، لذا نرجوا من جميع وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الإجتماعي عدم الإنجرار وراء مثل هكذا معلومات كاذبة، والتأكد من المصادر الرسمية قبل الترويج لها".

وتابع: "مكتب الخطوط الجوية العراقية في ألمانيا كان قد أصدر بيانا حول هذه الحالة أكد من خلاله على تأخر وصول الطائرة المخصصة لنقل الجالية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية مما اضطر المكتب الى إسكان المسافرين فندقيا على نفقة الشركة".

وأوضحت الشركة أنه: "بالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة في أوروبا بادرت إدارة الفندق بتوزيع وجبات طعام وهدايا رمزية لجميع النزلاء وبضمنهم مسافري الخطوط الجوية العراقية، وبعد التأكد تبين أن الوجبة التي نشرت صورتها هي ذاتها التي تم توزيعها من قبل الفندق، ولاصلة لشركتنا بها".

وين اوصلتم البلاد ...الى اين ؟

لحم خنزير يوزع على ركاب الخطوط الجويه العراقيه ؟

هل بقى من اسلامكم شيء ؟ pic.twitter.com/lgWe8gQZUJ — ها.. ما..ن.. (@deddlllo) December 9, 2022

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام محلية خبرا مفاده تقديم الخطوط الجوية العراقية لحم الخنزير لركابها عبر إحدى رحلاتها القادمة من ألمانيا للعراق.

وأوضحت أن أحد الركاب اكتشف بالصدفة الأمر، حيث تم وضع لحم الخنزير داخل الساندويتشات أثناء تقديم وجبة الغداء للركاب.

المصدر: RT