كانت متوجه للسعودية.. انفجار إطار طائرة في مطار بغداد ومصدر يكشف لـRT تفاصيل الحادثة (صور + فيديو)

قال مصدر عراقي لـ RT، مساء يوم الأحد، إن انفجار إطار طائرة أثناء إقلاعها من مدرج مطار بغداد، أجبر الطائرات القادمة إلى المطار بالانتظار في الجو.

وأفاد المصدر بأنه وأثناء عملية إقلاع إحدى الطائرات من مدرج مطار بغداد حصل خلل في إحدى الاطارات أدى إلى توقف الطائرة عند نهاية المدرج.

وأكد أن فريق الصيانة تمكن من سحب الطائرة المتضررة، مشيرا إلى أن الهبوط أصبح متاحا في المطار.

ونفى المصدر توقف الحركة الملاحية في المطار بشكل كامل.

من جهته، أصدر مطار بغداد الدولي بيانا، كشف فيه تفاصيل الحادثة، حيث قال: "تود إدارة مطار بغـداد الدولي أن توضح للرأي العام والمسافرين الكرام، بمتابعتها على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء تعرض أحد عجلاتها إلى تهشم مفاجئ أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة".

وأضافت أنه وعلى ضوء ذلك تم إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة.

وأكدت إدارة المطار أنها قامت بإنزال المسافرين وبإشراف مباشر من مدير المطار المهندس علي جواد كاظم، من الطائرة بسلام وإرجاعهم إلى صالة المسافرين لغرض استكمال الصيانة بالسرعة الممكنة، وتأمين طائرة أخرى لغرض استئناف الرحلة الجوية للمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية.

RT

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RT

RT

RT

المصدر: RT