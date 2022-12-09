السعودية.. منح رئيس الصين الدكتوراه الفخرية في الإدارة بحضور بن سلمان (فيديو)

جرت مراسم منح الرئيس الصيني شي جين بينغ، شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وألقى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، كلمة أعلن خلالها عن قرار مجلس الجامعة بمنح الشهادة استحقاقا وتكليلا لإنجازات الرئيس الصيني، وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفانا للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين.

وقدم وزير التعليم السعودي يوسف البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود، شهادة الدكتوراه للرئيس الصيني.

المصدر: الإخبارية