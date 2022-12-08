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بيدرسن: 15 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية

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بيدرسن: 15 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية
Globallookpress Ammar Safarjalani/Xinhua
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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن 15 مليونا من السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وقال بيدرسن في أعقاب لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، يوم الأربعاء، إن "من 9 إلى 10 ملايين من السوريين يعيشون حالة فقر، وهناك 15 مليونا تقريبا بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مضيفا أنه لا يجب القبول بهذا الأمر.

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وأكد أن الوضع الراهن ليس في مصلحة أحد لذلك "يجب أن نعالج هذه الأمور وننظر إلى وضع اللاجئين والمهجرين داخليا إضافة لمناقشة موضوع المعتقلين والمخطوفين".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن زيارته لدمشق "هي استمرار للحوار العميق والمستمر مع الحكومة السورية"، موضحا أن بحث مع الحكومة السورية الوضع بشمال سوريا وسبل منع التصعيد.

المصدر: وكالات

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