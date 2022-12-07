العراق.. الكشف عن هدر للمال العام ومخالفات مالية في شركتين نفطيتين بأكثر من 36 مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق الكشف عن هدر للمال العام ومخالفات مالية في شركتين نفطيتين بمحافظة ميسان، تجاوزت 36 مليار دينار.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن فريقا مؤلفا من ملاكات مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى موقع عمل شركة الاستكشافات النفطية - هيئة العمل الحقلي في المُحافظة، وقام بضبط 3500 جهاز تسجيل استكشافي غير مستخدم بالرغم من استيرادها منذ عدة سنوات.

وأضافت الدائرة أن القيمة الإجمالية للأجهزة التي تم استيرادها قبل ثماني سنوات بلغت 17.5 مليون دولار.

وأكدت أن الأجهزة لم يتم استخدامها سوى مرة واحدة، ثم جرى تخزينها، بعيدا عن الأنظار داخل حاويات في المُستودع لعدم الحاجة إليها، مما عرضها للتلف.

وأوضحت أن الفريق تمكن في عملية ثانية بعد التحري والتدقيق، من رصد مخالفات مالية في حسابات شركة نفط ميسان بقيمة إجمالية، بلغت 10.982.716.000 مليارات دينار، لافتة إلى ضبط نسخ مصدّقة عن 20 مستند صرف مُكررا مع الأوليّات في الشركة.

المصدر: RT