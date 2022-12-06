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CNN: رئيس الصين يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

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CNN: رئيس الصين يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية
AP
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سيسافر الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى السعودية في 8 ديسمبر في زيارة دولة تستغرق يومين، حسبما نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع على الرحلة ومصدر دبلوماسي عربي ومسؤول عربي رفيع.

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وذكرت المصادر الثلاثة أنه سيتم عقد مؤتمرين خلال رحلة شي إلى الرياض، ومؤتمر صيني عربي ومؤتمر صيني خليجي.

ومن المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 14 رئيس دولة عربية المؤتمر الصيني العربي، حسب المصدر الدبلوماسي العربي الذي وصف الرحلة بأنها "علامة فارقة" للعلاقات العربية الصينية.

المصدر: CNN

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