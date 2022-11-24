بكين: السعودية  تستضيف قمة عربية صينية الشهر المقبل

أعلن القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ أن السعودية ستستضيف قمة عربية-صينية في أوائل ديسمبر المقبل، في خضم التوترات الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن.

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وفي تصريحات نشرت على موقع القنصلية، قال القنصل الصيني لي شيوي هانغ: "ستعقد القمة الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية في أوائل شهر ديسمبر"، وتحديدا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.

وأضاف: "يعد هذا حدثا كبيرا لتحسين العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

هذا وتأتي هذه القمة بينما تشهد العلاقات السعودية الأمريكية توترا إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك +".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تحدث في تصريحات بثتها قناة "الاخبارية" السعودية عن انعقاد قمة سعودية صينية، وقمة خليجية صينية، وقمة عربية صينية.

كما قال في أكتوبر الماضي إنه من المرتقب أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس الصيني زار السعودية في العام 2016.

المصدر: "فرانس برس"