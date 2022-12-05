يوتويبر مغربي شهير يواجه اتهامات بالمشاركة في الاختطاف والاغتصاب والابتزاز (فيديو)

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن الشرطة القضائية بمدينة الخميسات أحالت "اليوتيوبر" محمد السبيتي المعروف بـ"نزار" إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ووجهت الشرطة القضائية لليوتيوبر تهمة "المشاركة في اختطاف واحتجاز واغتصاب" طليقته ندى، المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "ندى حسي".

وكانت ندى حسي قد تقدمت بشكوى تتهم فيها محمد السبيتي بالتواطؤ مع شخص آخر من أجل تعريضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، مع توثيق ذلك في شريط فيديو بهدف الابتزاز والتشهير على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوقفت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء " نزار" عند محاولته السفر نحو تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقوم بترحيله إلى مدينة الخميسات، حيث وضعته تحت الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه.

وأكدت ندى حسي عبر حساب موقع قناة محلية التهم المذكورة لـ"نزار".

المصدر: "هسبريس"