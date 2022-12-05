شولتس يبحث مع أمير قطر قضايا الاقتصاد والطاقة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، بحث فيه الجانبان قضايا الاقتصاد والطاقة.

وقالت وسائل إعلام قطرية إنه وفي بداية الاتصال أعرب المستشار الألماني عن تهانيه لأمير بمناسبة استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022.

كما جرى خلال الاتصال استعراض التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والطاقة.

وأشارت إلى أن الطرفان ناقشا أبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي أواخر شهر سبتمبر، زار المستشار الألماني أولاف شولتس، الدوحة وبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والثقافة والرياضة.

وكان شولتس حينها قد استهل جولته الخليجية التي شملت الإمارات وقطر، بزيارة السعودية لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية.

المصدر: وسائل إعلام قطرية + وكالات