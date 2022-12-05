"الجهاد الإسلامي": استقبال هرتسوغ في المنامة طعنة وخذلان كبير للشعب الفلسطيني

نددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات باستقبال رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي في تصريح صحفي إن "زيارة هرتسوغ لأي دولة عربية أو إسلامية، هي طعنة للشعب الفلسطيني، وخذلان كبير لقضية العرب والمسلمين الأولى".

وأضاف سلمى أن "العدو الصهيوني يسعى من خلال هذه الزيارة وغيرها إلى التغطية على عدوانه وارهابه، وعلى تصاعد جرائم القتل والإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس".

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وأثنى الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي على موقف "الشعب البحريني المرافق للزيارة، داعياً "كل الشعوب العربية والإسلامية إلى إعلاء صوتها في رفض التطبيع والتصدي لكل محاولات الاختراق الصهيوني في عالمنا العربي والإسلامي".

المصدر: فلسطين اليوم