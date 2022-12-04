هدية يهودية خاصة للعاهل البحريني من الرئيس الإسرائيلي (صورة)

قدم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، اليوم الأحد، هدية خاصة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فور وصوله إلى المنامة في زيارة رسمية.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية وإسرائيلية أن هرتصوغ أهدى العاهل البحريني "مزوزاه من الفضة"، وهي إحدى الرموز الدينية اليهودية، وذلك فور عقد لقائهما الأول في العاصمة المنامة، حيث يزورها هرتصوغ لعدة أيام.

وأضافت أن هرتصوغ وملك البحرين ناقشا أهمية العلاقات الثنائية، وضرورة توسيع التعاون بين تل أبيب والمنامة، حيث تحدث هرتصوع باللغة العربية للعاهل البحريني، معربا عن شكره للترحيب به في مملكة البحرين.

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק מתנה מיוחדת למלך בחריין - מזוזה העשויה מכסף. בבית הנשיא מציינים כי "המזוזה עוצבה בהשראת כתרים של ספרי תורה ומסמלת את הכתרת ה׳ כמלך. נהוג להעניק מזוזה בכדי לבטא ברכה ורצון לשמור על שלומם של מקבליה".



https://t.co/9HkLoHp3Zypic.twitter.com/JQWLboXaxY — ערוץ 7 (@arutz7heb) December 4, 2022

ومن جانبه، رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة هرتصوغ، مشيرا إلى أن تلك الزيارة ستلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وستعمل على تعزيز السلام والتنمية المستدامة في المنطقة وفي العالم.

وأكد هرتصوغ في تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر"، أنه تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصلت إلى المنامة في زيارة تاريخية.

ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020 برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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المصدر: وكالات