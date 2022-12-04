السودان.. ترحيل عمر البشير من السجن بشكل عاجل إلى المستشفى

نقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من السجن إلى المستشفى لاستكمال العلاج وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة، بموجب قرار قضائي.

وأفادت قناة "طيبة" السودانية، الأحد، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة.

وقالت القناة عبر حسابها على "تويتر" إن نقل الرئيس السابق للمستشفى جاء بقرار من المحكمة.

وكانت السلطات الأمنية قد أعادت، الشهر الماضي، البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مجددا، بعد 9 أشهر في المستشفى أو المعاملة الصحية الخاصة التي تمتعوا بها بفضل حكم المحكمة.

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المصدر: السودان اليوم