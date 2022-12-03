السودان.. تجدد الاحتجاجات على تدخل الأمم المتحدة في أزمة البلاد السياسية

تجدّدت يوم السبت في السودان الاحتجاجات على دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية التي أثارها الانقلاب العسكري في أكتوبر من العام الماضي.

ونزل آلاف الإسلاميين في السودان إلى الشوارع في أحدث تظاهرات تنظمها فصائل إسلامية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد يوم من إعلان قادة عسكريين وكتلة مدنية رئيسية خططا لتوقيع اتفاق مبدئي.

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ويعتبر هؤلاء من أنصار عمر البشير الذي أقام نظام حكم إسلامي عسكري وتمت الإطاحة به عام 2019 تحت ضغوط من الشارع وقوى الجيش.

وأكد المتظاهرون شجبهم دور الأمم المتحدة مع تزايد عداءهم تجاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021.

وهتف المتظاهرون أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم "لا للتدخل الخارجي في الشأن السوداني".

ودعا آخرون المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرثيس إلى "الرحيل" من السودان.

المصدر: "سويس إنفو"