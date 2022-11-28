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السودان.. البرهان يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل

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السودان.. البرهان يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل
AP
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

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ووجه عبد الفتاح البرهان القرار للجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.

كما أصدر البرهان اليوم قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية، كما تختص اللجنة أيضا، بتحديد وحصر ارصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلا عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات، وفق ما ذكرت صحيفة "السوداني".

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص.

المصدر: "السوداني"

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