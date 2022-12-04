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الداخلية السورية تصدر بيانا حول أحداث السويداء

أخبار العالم العربي

الداخلية السورية تصدر بيانا حول أحداث السويداء
RT
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أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا كشفت فيه تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها مرافق حكومية في محافظة السويداء بجنوب البلاد اليوم الأحد.

وقال البيان إنه في الساعة الحادية عشرة والنصف اليوم "أقدمت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية، بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء".

وتابع البيان أنهم "توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان، ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه".

الداخلية السورية تصدر بيانا حول أحداث السويداء
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كما حاولوا، حسب البيان، اقتحام مبنى قيادة الشرطة حيث تصدت لهم عناصر حراسة القيادة ما أدى إلى مقتل الشرطي محمود السلماوي.

وأكدت الداخلية السورية أنها "ستلاحق الخارجين عن القانون وستتخد الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية لـ RT بإصابة خمسة أشخاص، أحدهم بحالة خطرة، في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السويداء.

المصدر: RT

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