مصادر: جرحى في احتجاجات شهدتها السويداء جنوب سوريا (صور+ فيديو)

جُرح خمسة أشخاص، أحدهم بحالة خطرة، في احتجاجات شهدتها مدينة السويداء جنوب سوريا، حسبما ذكرت مصادر محلية لـ RT.

وأوضحت المصادر أن عشرات تجمعوا في ساحة المشنقة، تلبية لدعوة أطلقت قبل يومين احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وخاصة في الأيام الأخيرة إذ تفاقمت أزمة الوقود ما أدى إلى إصابة البلاد بنوع من الشلل.



وتطورت الأحداث سريعا مع انتقال التجمع الاحتجاجي إلى ساحة السير وسط المدينة، وإطلاق "قنبلة صوتية" لتفريق الناس، حسبما ذكرت المصادر.

RT

المحتجون اقتحموا مبنى المحافظة، وأحرقوا جزءا منها، كما نزعوا صورا ومزقوها، وهو ما تبعه إطلاق رصاص، أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، وسط معلومات غير مؤكدة بعد عن مقتل أحدهم.

أشارت المصادر إلى أن الوضع في المحافظة الآن مشوب بالحذر، إذ أدى تدهور الأوضاع إلى إغلاق الأسواق فيها، مع حالة من التوتر والخوف.



وتزامنا مع ما شهدته المدينة، قالت المصادر إن عددا من الأشخاص أغلقوا طريق شهبا- دمشق، كما شهدت قرية امتان جنوب شرق السويداء تجمعات احتجاجية مماثلة.

المحتجون أطلقوا شعارات "مطلبية" ورددوا هتافات أطلقت في المحافظة سابقا، مثل: "بدنا نعيش"، أو "عاشت سوريا حرة"، كما نددوا بتدهور الأوضاع المعيشية، وما وصفوه بـ "فشل الدولة في إدارة البلاد".

إلا أن تلك الشعارات تصاعدت مع تدهور في الوضع الأمني، وانتقال التجمع الاحتجاجي من دوار المشنقة باتجاه ساحة السير وسط المدينة، ليطلق البعض شعارات أطلقت في بداية الأزمة عام 2011.

RT

RT

المصدر: RT