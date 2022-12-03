مصر تنقل لحماس رسالة شديدة اللهجة من إسرائيل

ذكرت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لحماس عبر مصر، مفادها أن إسرائيل ستتعامل بقسوة مع أي انتهاك من قطاع غزة.

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وقالت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي إن حركة حماس تمارس ضغطا على حركة الجهاد الإسلامي حتى لا ترد على مقتل فلسطينيين من عناصرها مؤخرا في جنين من قطاع غزة.

وأوضح التلفزيون العبري إنه بعد مجزرة مخيم جنين، فأن إسرائيل تستعد لاطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولذلك رفعت حالة التأهب القصوى والتجهيز الجوي في المنطاق الجنوبية المتاخمة لغزة من يوم الخميس الماضي.

وكشفت تقارير أنهم نقلوا في تل أبيب رسالة إلى حماس في قطاع غزة مفادها أنهم سيردون بقسوة على انتهاك للسيادة من جانبهم، وأنه تم تسليم الرسالة عبر مصر وقطر.

وطالبت إسرائيل حماس ، وفقًا للتقارير بإحباط أي محاولة إطلاق نار من قبل حركة الجهاد الإسلامي ، ونتيجة لذلك ، ضغطت حماس على الجهاد حتى لا تنتقم لمقاتليها الذين استشهدوا مؤخرا.

وكانت قد دخلت قوات إسرائيلية لمخيم جنين لاعتقال مطلوبين ، وخلال العملية بدأت الاشتباكات مع عناصر فلسطينية ادعى الجيش الإسرائيلي أنها مسلحة وقتل مطلوبان اثنان واعتقل عدد آخر من المطلوبين.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، على العملية قائلا: "إن نشاط الجيش الإسرائيلي والقوات الأمنية في جنين هو استمرار مباشر لسياستنا المتشددة في مكافحة العناصر المسلحة".

المصدر: القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي