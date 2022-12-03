رد جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية يتصدر "تويتر"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي ورد فعله على عرض المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات أشعلت أزمة مع السعودية.

وقال قرداحي في المقابلة التي أجراها على قناة القاهرة والناس، ردا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودية؟: "أنا لا أتنكر، وحاج بقى أصحاب الألسنة المغرضة الي بقولوا متنكر وشرب من البير ورمى فيه حجر، بلاش هذا الكلام لأن هذا ليس صحيحا، وهذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة التي كانت مفبركة عشاني أنا، وعشان يمسوا بشخصي، وبموقعي الإعلامي والمهني، وغيره..".

وأضاف: "والله نفسي دائما أروح السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي بتعرفي انا اشتغلت في MBC، وأنا جزء من الـMBC، والـMBC محطة سعودية، والـMBC كان لها فضل كبير علي وأنا كان لي فضل برضه على نفسي طبعا وعلى MBC، بس الـMBC هي الي اعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العرب".

لبنان | #جورج_قرداحي: “نفسي دائما روح السعودية وهي بلدي الثاني” https://t.co/4NadSHE6de — وكالة ليبانون نيوز (@newslebanon2021) December 2, 2022

#جورج_قرداحي



- السعودية لا تدعوني للمهرجانات الفنية الحالية

- قناة الـMBC السعودية لها كل الفضل علي لأنها

أعطتني منبر إعلامي لم يحصل لو لا الـ mbc

- أتمنى أن أذهب لـ السعودية لأنها تعنيني pic.twitter.com/0wFvBViHtU — الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا 🇸🇦 (@ALAwja_) December 3, 2022

جورج قرداحي:



أقر وأعترف إنني كنت سبب التوتر الذي حصل بين السعوديه ولبنان pic.twitter.com/yIGcCxHI84 — Art (@Rsayll) December 3, 2022

لبنان | #جورج_قرداحي: “نفسي دائما روح السعودية وهي بلدي الثاني” https://t.co/4NadSHE6de — وكالة ليبانون نيوز (@newslebanon2021) December 2, 2022

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي