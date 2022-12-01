السعودية تتيح تأشيرة جديدة تسمح بتأدية العمرة وزيارة الأصدقاء

أعلنت الخارجية السعودية عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تمكن من دخول أراضي المملكة، وزيارة الأصدقاء من المواطنين السعوديين.

وقالت الوزارة في بيان إن التأشيرة الجديدة تتيح إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وأوضحت الخارجية السعودية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة على موقع منصة التأشيرات التالي: https://visa.mofa.gov.sa.

وبينت أنه يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة البلاد وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب "الزيارة" من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالأشخاص المدعوين عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة.

وأشارت إلى أنه بعد تلك الإجراءات تتم معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، والذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".

وأفادت الخارجية بأن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج "طلب تأشيرة دخول" في منصة التأشيرات، ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام الجواز بعد صدور تأشيرة الدخول، والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة "استعلام" وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على "استعلام" لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

#انفوجرافيك_الخارجية | آلية تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية pic.twitter.com/wZg1uWhIZo — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 30, 2022

المصدر: وكالة الأنباء السعودية