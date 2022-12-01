السيسي يشرح سبب الوتيرة العالية لبناء الجسور في مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بنموها السكاني بحاجة لتطوير البنية التحتية حفاظا على حاضر البلاد، ومستقبل الأجيال القادمة.

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وأضاف: "بيقولوا انتوا بتعملوا شبكة طرق ليه، وإيه الكباري دي.. بقولهم منا لو معلمتش كدة هظلم الجيل ده والقادم.. الخطة الاستراتيجية من قبل ما آجي، وقبل اللي مني.. لو متعملش يبقى احنا بنضيع البلد دي والناس.. بس احنا في خير ونعمة والحمدلله رب العالمين".

وافتتح السيسي اليوم الخميس مدينة المنصورة الجديدة التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.

وصممت المدينة بإمكانيات الجيل الرابع إضافة لكونها مدينة ساحيلة ما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".

المصدر: القاهرة 24