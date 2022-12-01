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السيسي يفتتح مدينة جديدة ويحذر من تداعيات النمو السكاني في مصر

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السيسي يفتتح مدينة جديدة ويحذر من تداعيات النمو السكاني في مصر
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "النمو السكاني خطر كبير على البلاد بسبب عدم قدرتنا على توفير احتياجاتنا من المياه".

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وتابع الرئيس المصري: "النمو السكاني هيأكل البلد، دة يرضي ربنا، مستشهدا بصور منذ 100 عام لمدينة المنصورة وهي خالية، مقارنة بالآن وهي مكتظة بالسكان".

وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مجموعة من الصور للبناء بشكل عشوائي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن "أيام محمد علي كان إيراد الفرد فدان، ولكن الآن إيراد ونص، حيث تحولت حالة الغنى إلى الفقر".

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.

وصممت المدينة بإمكانيات الجيل الرابع إضافة لكونها مدينة ساحيلة ما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".

وتعد "المنصورة الجديدة" من ضمن المدن التي أنشأتها الدولة المصرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدن وعواصم مصرية جديدة تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".

المصدر: RT

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