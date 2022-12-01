السيسي يفتتح اليوم أجمل مدن مصر (فيديو)

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لافتتاح عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.

إقرأ المزيد

وسيقوم الرئيس المصري بافتتاح المدينة الجديدة في احتفالية ضخمة، تعقبها زيارة بعض الأماكن بينها جامعة المنصورة الجديدة.

وصممت المدينة بإمكانيات الجيل الرابع إضافة لكونها مدينة ساحيلة ما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".

وتعد "المنصورة الجديدة" من ضمن المدن التي أنشأتها الدولة المصرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدن وعواصم مصرية جديدة تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".

وأطلق علي المنصورة الجديدة عروس النيل الجديدة كونها امتدادا لمدينة المنصورة التاريخية، والمعروفة بعروس النيل، وتنطلق مدينة المنصورة الجديدة نحو انطلاقة المدن الذكية المصرية الحديثة، وتتفوق كثيرا كونها إحدى مدن الجيل الرابع الحديثة، التي تم تدشينها بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتعد المدينة الذكية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي تم تدشينها، ليستمر العمل عليها في سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية، لإنشاء المدن الجديدة داخل الدولة المصرية، والتي تنطلق إلى البناء والتعمير تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

المصدر: RT