أكار يكشف عن طلب أمريكي من أنقرة ورد تركيا عليه

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا "إعادة تقييم خططها" لعملية برية في شمال سوريا، وأن أنقرة طلبت في المقابل الوفاء بالتعهدات المقدمة لها.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار قوله في تصريحات صحفية اليوم الخميس "طلبوا (الولايات المتحدة) منا إعادة الدراسة. أوضحنا هواجسنا وطلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم".

وأضاف أكار أن تركيا تحذر الدول الحليفة من دعم "حزب العمال الكردستاني" وحدات حماية الشعب الكردية "لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك بحجة محاربة داعش"، كما أنها تحث حلفاءها على "إبعاد الإرهابيين عن مناطقهم وقطع جميع العلاقات مع الجماعات الإرهابية في أقرب وقت ممكن".

وأكد أكار أن الجيش التركي "يواصل بكل حزم وتصميم كفاحه ضد الإرهاب بهدف ضمان أمن شعبه وحدود بلاده في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وبما يتوافق مع احترام وحدة تراب وسيادة جيرانها".

ومنذ 20 نوفمبر، تشن تركيا عملية جوية ضد فصائل كردية موالية لـ"العمال الكردستاني" في شمال سوريا وفي شمال العراق. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

المصدر: "الأناضول"