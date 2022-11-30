تركيا تطالب واشنطن بالكف عن دعم "التنظيمات الإرهابية" بشمال سوريا وتأجيج الصراع في أوكرانيا

طالب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الولايات المتحدة وحلف الناتو، بالكف عن دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا في سوريا.

وأكد أوغلو، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في العاصمة الرومانية بوخارست، أن أنقرة لا تلمس تضامنا حقيقيا من الحلف ضد الهجمات الإرهابية التي استهدفت تركيا.

وأشار إلى أن دعم الولايات المتحدة للتنظيمات الكردية الإرهابية في سوريا واضح للعيان، وأنه طالب نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائهما بالكف عن ذلك، عوضا عن مطالبة بلاده بعدم تنفيذ عملية عسكرية برية في شمال سوريا.

وأشاد بموقف حكومة السويد الجديدة، وتنديدها بالهجمات الإرهابية التي استهدفت إسطنبول، إلا أنه انتقد الناتو لعدم اتخاذه خطوات ملموسة على أرض الواقع.

كما نوه بأن السويد وفنلندا لم تتخذا حتى اللحظة أية خطوات عملية لتنفيذ المطالب التركية مقابل انضمامهما إلى حلف الناتو.

وتطرق إلى الأزمة الأوكرانية، وأكد أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لتعزيز الثقة بين الطرفين الروسي والأوكراني، وطالب الحلف بالكف عن تأجيج الصراع، وبذل الجهود للتوصل إلى حل سلمي بين موسكو وكييف.

المصدر: RT