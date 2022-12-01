السيسي يكشف عن خطة لحماية مصر من الغرق

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطة مصر لحماية الشواطئ من الغرق خلال الـ50 عاما القادمة.

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وأوضح الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، أن مصر عملت على القيام بخطة واحدة تحقق العديد من الأهداف لحماية الشواطئ والدلتا من الغرق.

وأشار الرئيس المصري إلى أن هذه الخطة قام بها العديد من العلماء والمستشارين، وبدلا من القيام بخطة تكلفنا ملايين الجنيهات، قمنا بالعمل في اتجاة واحد يحقق الكثير من الأهداف لحماية الشواطئ من الغرق ومدن الدلتا.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.

وصممت المدينة بإمكانيات الجيل الرابع إضافة لكونها مدينة ساحيلة ما جعلها تضاهي المدن ذات الطراز العالمي، حيث أطلق عليها اسم "درة الدلتا".

وتعد "المنصورة الجديدة" من ضمن المدن التي أنشأتها الدولة المصرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدن وعواصم مصرية جديدة تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".

المصدر: RT