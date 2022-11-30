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مقتل شاب فلسطيني 25 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني 25 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
Globallookpress
تشييع شاب فلسطيني في جنين توفي برصاص الجبش الإسرائيلي- نوفمبر 2022
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توفيّ الشاب الفلسطيني محمد توفيق بدارنة 25 عاما، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاهه، في بلدة يعبد جنوب غربي جنين.

وأفادت المصادر الطبية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب بدارنة 25 عاما، وذلك عقب محاصرتها أحد المنازل في البلدة، "وأصيب بدارنه بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا".

وعقب الإعلان عن وفاة الشاب بدارنة، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، وشيّعت الشاب على الأكتاف وجابت شوارع المدينة والمخيم.

المصدر: وكالة وفا

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