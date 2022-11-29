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مصر.. مركز التنبؤ بالفيضان يحذر من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة

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مصر.. مركز التنبؤ بالفيضان يحذر من غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة
AP
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كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري في مصر، توقعات وخرائط الأمطار على جميع محافظات البلاد خلال اليومين المقبلين.

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وحذر مركز  التنبؤ بالفيضان من خطورة الأمطار، مشددا على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تصوير البرق والرعد، بالهواتف أو الكاميرات، أو ملامسة أي أشياء معدنية.

وأوضح مركز التنبؤ بالفيضان أنه من المتوقع هطول أمطار على جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر.

المصدر: "القاهرة 24"

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