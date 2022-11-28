تحذير في مصر من الوباء الصامت

حذر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار من سوء استخدام المضادات الحيوية، لافتا إلى أن ذلك بشكل عام يطلق عليه الوباء الصامت.

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وخلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، أوضح خالد عبد الغفار أن هناك 5 ملايين وفاة سنويا تسجل على مستوى العالم بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطىء.

وشدد عبد الغفار على أهمية عدم استخدام المضادات الحيوية دون سبب مقنع، فيما خاطب المواطنين قائلا: "ممكن في يوم تيجي تستخدم إنت وأسرتك المضادات الحيوية ولا يكون لها تأثير".

المصدر: "أخبار اليوم"