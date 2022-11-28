مستشار السيسي يتحدث عن أخطر الفيروسات المعدية في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن واجب الدولة الحد من انتشار الفيروسات المعدية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأشار تاج الدين في تصريحات تلفزيونية إلى أن الفيروسات التنفسية لها مضاعفات تزداد عند الأطفال الرُضّع، والأعمار الكبيرة فوق 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.

وعن انتشار مرض الكوليرا في عدة دول، شدد تاج الدين على أن مصر لم تُسجل أي إصابة بهذا المرض الموجود في العالم، الذي لم ينته .

وخلال تصريحاته أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن الكوليرا تنتشر في الأماكن التي يوجد بها تلوث في المياه والطعام، وكذلك الحروب، وأن هذا المرض معدٍ جدًا وقد يتسبب في إسهال شديد.

وأضاف أن هناك أعراض مشتركة بين الفيروس المخلوي وكورونا والإنفلونزا مثل الحرارة ووجع الحلق والسعال والرشح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية