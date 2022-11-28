مصر.. حبس مسؤول بسبب رئيس الوزراء الأسبق

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية 3 أشهر بتهمة سب وقذف رئيس الوزراء الاسبق إبراهيم محلب.

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وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، تقدم بدعوى ضد حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بالغرفة التجارية، يتهمه فيها بالقذف العلني في حقه على صفحته الشخصية فيس بوك في أثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء.

ويعتزم محلب تقديم دعوى بالتعويض المدني ضد حمد النبراوي، والتبرع بالمبلغ المالي قيمة التعويض المدني الذي سيحصل عليه إلى صندوق تحيا مصر.

المصدر: القاهرة 24