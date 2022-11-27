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مصر.. تحذير بشأن شراء الذهب

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مصر.. تحذير بشأن شراء الذهب
AP
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أصدرت شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر، تنبيها للمواطنين بخصوص شراء الذهب في البلاد.

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وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح المستشار القانوني لشعبة الذهب بالغرفة التجارية صادق مرزوق قائلا: "أنبه الشعب المصري على أن الذهب سلعة اقتصادية، ومينفعش أجيبها من مصدر غير موثوق فيه، والدخول على مجموعة ذهب مستعمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشتري من شخص أون لاين، أمر خطير ولا يصح"، مضيفا: "لابد من التعامل مع كيان موجود اقدر احسبه في حالة الغش".

وأكمل: "هناك ما يعرف بالمعيار الدولي للذهب، ونحذر من هذا الأمر في الذهب المستعمل على مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: "المصري اليوم"

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