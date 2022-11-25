مصر.. وقف الإعلان عن أسعار الذهب

قررت شعبة الذهب في مصر وقف الإعلان عن تطورات الأسعار بسبب الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار بشكل متسارع.

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وقالت الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شهدت الأسواق تسارعا في تغير الأسعار خلال اليومين الماضيين بشكل استحال معه عرض أسعار التداول على صفحتنا، مما استوجب التنويه".

وشهد تداول الذهب حسب ما أعلنت شعبة الذهب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار على مدار الأيام الماضية، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 سعر 1600 جنيه مصري، فيما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 1400 جنيه، ووصل سعر غرام الذهب عيار 14 سعر 936 جنيا، وبلغت قيمة الجنيه الذهبي 11200 جنيه.

ومن المقرر أن تتأثر أسعار الذهب عالميا خلال الفترة المقبلة، بنطاق رفع الفائدة الأمريكية، وفي سبتمبر الماضي، قدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي الأمريكي، بلوغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، في مؤتمره الصحفي عقب رفع الفائدة مطلع نوفمبر، استشهد بالتضخم المرتفع وسوق العمل الضيقة للغاية، ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية.

المصدر: RT