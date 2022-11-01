الذهب يسجل ارتفاعا كبيرا لأول مرة في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بعد أن شهد استقرارا منذ بدء التعاملات الصباحية، وجاء هذا الصعود مدعوما بتحرك أسعار الدولار محليا.

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وشهدت الارتفاعات معدلات تراوحت بين 3 إلى 5 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 1215 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1370 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 حدود 1040 جنيهًا.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقا: "الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب، لأن الذهب في مصر قابل للارتفاع، لاسيما في ظل صعود الدولار".

ووفقًا للبنك المركزي المصري، سجل سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء نحو 24.05 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر بيع الدولار اليوم في مصر نحو 24.18 جنيه للبيع، وهذا سبب من أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم، لأن الدولار والذهب يتحركان معًا.

رغم أن التكهنات كانت تشير إلى التحرك العرضي لسعر الذهب اليوم، مع اجتماع الفيدرالي الأمريكي لبحث أسعار الفائدة، إلا أنه واصلت أسعار الذهب عالميًا التحرك في منحنى صاعد وسجلت حتى كتابة هذا التقرير مستوى 1656 دولارا بارتفاع قدره 1.2%.

المصدر: أخبار اليوم