الذهب يرتفع بشكل تاريخي في مصر

سجل سعر الذهب أمس الخميس قفزة تاريخية بقيمة 55 جنيها لعيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات أسعار السوق، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة.

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وسجلت أسعار الذهب اليوم لعيار 21 نحو 1195 جنيها في آخر تحديث، بينما سجل بنهاية تعاملات مساء أمس 1139 جنيها.

وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قيمة 1365 جنيها. سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 قيمة 1195 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم لـ عيار 18 قيمة 1024 جنيها، وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 14 قيمة 796 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قيمة 9560 جنيها.

المصدر: المصري اليوم