اعترافات متهم وشهادات المتضررين.. الأمن العراقي يُطيح بأحد أفراد شبكة تجارة الأعضاء

تمكن جهاز الأمن الوطني من الإطاحة بأحد أفراد شبكة تجارة الأعضاء البشرية جنوب صلاح الدين.

وأظهر فيديو نشره الأمن الوطني "اعترافات أحد المتهمين المتاجرين بالأعضاء البشرية الذي أكد أنه بدأ يمارس هذا العمل الإجرامي منذ ستة أشهر وبالتنسيق مع امرأة".

وبحسب الفيديو، أعترف المتهم بتجارة الأعضاء البشرية، قائلا: "قبل ستة أشهر بدأت الفكرة عندما طرحت احدى النساء المعارف بوجود عمليات بيع "الكلى" في أربيل واقنتعت بالأمر بعد مدة قليلة".

وأضاف: "بعدها ذكرت لي المرأة المسؤولة بأن لديها مجموعة من الشباب الذين تتعامل معهم، وتم الاتفاق مع شخص آخر يعمل في أحد المستشفيات، لاتمام عمليات تجارة الأعضاء البشرية".

المصدر: وسائل إعلام عراقية