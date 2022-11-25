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مصر.. أول إجراء من الأمن المصري بحق الفنانة منة شلبي بعد القبض عليها

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مصر.. أول إجراء من الأمن المصري بحق الفنانة منة شلبي بعد القبض عليها
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كشفت مصادر لـRT عن تطورات القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة من سلطات الجمارك، بعد الكشف عن حيازتها مواد مخدرة خلال قدومها من أمريكا.

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وقالت المصادر إنه الأمن المصري قام باصطحاب منة شلبي إلى أحد أقسام الشرطة لاستكمال التحقيقات، ومعرفة سبب حيازتها مواد مخدرة بعد تحرير محضر لها في المطار.

وكشفت مصادر لـRT أنه تم القبض على الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتحرير مذكرة بالواقعة وجار التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

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